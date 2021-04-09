Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 89 новых носителей коронавируса, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 9 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Медленное снижение суточного числа новых случаев продолжается с 4 апреля, сократившись за это время на десять случаев в сутки.

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Как уточняют в региональном оперативном штабе, новые случаи заражения 8 апреля выявлены в 46 населенных пунктах региона. Наибольшее число — в примыкающем к Петербургу городе Кудрово (12).

«По состоянию на 07:00 мск 9 апреля в Ленобласти развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 468 коек (38,55%), в том числе в палатах реанимации 147», — уточнили ИА REGNUM в комздраве региона.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 703 инфицированных, из них 38 093 человека выздоровели, в том числе 92 пациента выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1029 жителей, в том числе 8 апреля в регионе было зарегистрировано еще 10 летальных исходов.

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