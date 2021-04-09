Омск, , 11:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 71 человека, из них 42 — лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 44 403 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 203 человека, в том числе 150 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Омской области выявили 62 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 153 человека.

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