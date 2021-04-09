Новосибирск, , 11:15 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 9 апреля в регионе зарегистрировано 39 479 случаев коронавируса (+80 за сутки), в том числе у 2321 ребенка (+5 за сутки).

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При этом 36 755 пациентов выздоровели (+98 за сутки). От COVID-19 кончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 73 года, 80 лет и женщина в возрасте 64 года, 79 лет.

Общее количество жертв коронавируса в Новосибирской области составляет уже 1671 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1498 пациентов (+6 за сутки), в том числе семеро детей (за сутки данные не изменились).

В отделениях реанимации находятся 58 (-6 за сутки) человека. На ИВЛ — 14 пациентов (-2 за сутки).

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