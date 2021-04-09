Москва, 9 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи и провести атаку на счета российских граждан. Риски, конечно, потерь есть, но у банков есть способы, чтобы защитить своих клиентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Colin Хакер за работой

«Личные кабинеты есть у всех клиентов коммерческих банков и инвестиционных компаний. В принципе, подтверждения из СМС недостаточно для входа в интернет-банк, нужно знать также логин и пароль.

Однозначно, можно также утверждать, что банкиры и брокеры не будут сидеть сложа руки и постараются защитить средства своих клиентов. Учитывая напряженную геополитическую ситуацию, можно предположить, что атака будет проведена с территории Украины. В сети пишут, что именно в мае возможна активная фаза боевых действий на Донбассе.

Соответственно, данная история, вероятно, уже под пристальным вниманием российских специальных служб. Вспоминается история со «Сбером» в декабре 2014 года.

Тогда массированная атака включала в себя рассылку СМС-сообщений и распространение многочисленных заявлений, в которых говорилось, что у Сбербанка проблемы с выдачей депозитов, и Visa собирается заблокировать все карты «Сбера».

Большое количество рассылок осуществлялось с зарубежных сайтов. Глава «Сбера» Герман Греф не назвал организаторов атаки, однако сообщил, что правоохранительным органам известны конкретные IP-адреса сайтов, с которых велись рассылки, и даже имена злоумышленников, которым принадлежат эти адреса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан предупредили о крупной атаке в мае на счета с помощью перехвата СМС с кодами авторизации.

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