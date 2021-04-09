Москва, , 11:14 — REGNUM В России в первую очередь могут подорожать те продукты питания, которые РФ вынуждена импортировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым цены на продовольственные товары в мире достигли самого высокого уровня с середины лета 2014 года.

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«Существенные корректировки мировых цен в сторону роста по-прежнему вносит пандемия и ограничения на работу предприятий в разных странах мира, — сказал Демин. — Так, Бразилия, которая сегодня в числе лидеров по приросту заболевших, экспортирует существенную долю сельскохозяйственной продукции на международное пространство. Понимая все это, легко сделать вывод, что до момента стабилизации ситуации с распространением инфекции рост цен не остановить».

Как пояснил Демин, вероятность того, что в РФ ряд продуктов питания подорожают, всё еще сохраняется, но это в первую очередь относится к тем товарам, что РФ вынуждена импортировать.

«Думаю, что продукция российских производств останется для потребителей доступной при условии продуманной государственной политики, направленной на поддержание спроса и стимулирование развития бизнеса в стране», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области более чем на 64% выросли средние потребительские цены на картофель.

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