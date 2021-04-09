Ульяновск, , 11:14 — REGNUM В Ульяновской области за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс обратилось 59 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В публикации об инфекционных заболеваниях, передающихся крысами, в ведомстве отмечают, что в первом квартале 2021 года в Ульяновской области зарегистрировано шесть случаев заболевания ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), за аналогичный прошлогодний период — 118. Показатель заболеваемости в расчёте на 100 тыс. населения снизился с 9,59 до 0,52.

В 2020 году в Ульяновской области зарегистрировано 128 случаев заболеваемости ГЛПС, в том числе у трёх детей. Заболеваемость в расчёте на 100 тыс. населения составила 10,41, что ниже уровня 2019 года в 1,6 раза (16,63), но в четыре раза превышает среднероссийский показатель (2,62).

«По области ежегодно регистрируются летальные случаи. В 2020 году зарегистрировано два летальных случая — в Ульяновском и Чердаклинском районах», — говорится в сообщении.

В управлении обращают внимание на то, что ГЛПС определяется тяжелым течением и высоким процентом инвалидизации. ГЛПС представляет природно-очаговую инфекцию, основной путь передачи — воздушно-пылевой. При остром течении болезни нарушается гемодинамика, поражаются мелкие сосуды, почки и печень.

Санитарные инспекторы в случае укуса грызунами рекомендуют остановить кровотечение, промыть рану под проточной водой, обработать антисептиком и обратиться за медицинской помощью. При необходимости врач сделает прививку против столбняка и бешенства.