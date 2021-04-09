Брянск, , 11:25 — REGNUM В Брянской области 9 апреля выявлено 87 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1777 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 36 449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 596 человек, из них 83 — выписаны за последние сутки.

С начала пандемии лаборатории выполнили 511 790 исследований на COVID-19.