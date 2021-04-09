Мурманск, , 11:13 — REGNUM Правительство Мурманской области и Общероссийский союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) подписали соглашение о сотрудничества в области развития внутреннего туризма и совершенствования инфраструктуры туристических объектов арктического региона.

Соглашение подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и президентом ОСИГ Грантом Бабасяном.

Подписание состоялось в рамках открытия второго полуфинала флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» конкурса «Мастера гостеприимства — 2021».