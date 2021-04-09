Москва, , 11:14 — REGNUM По случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос на ВДНХ 12 апреля состоятся праздничные мероприятия. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба выставки.

В рамках торжеств на территории ВДНХ планируется провести бесплатные экскурсии, спектакль и концерты. Кроме того, в этот день в центре «Космонавтика и авиация» все желающие смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте.

«Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и в центре «Космонавтика и авиация», презентация двух новых космических экспонатов, спектакль «Космолет №1», концерт инди-группы On-The-Go с оркестром», — сказано в сообщении.

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