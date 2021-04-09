Элиста, , 11:12 — REGNUM В Республике Калмыкия вступило в силу постановление суда об аресте начальника миграционного пункта МВД РФ по региону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, сотрудник полиции подозревается в покушении на получение взятки. В феврале 2021 года на территории села Яшалта он передал информацию о проводимой в отношении гражданина проверки в обмен на 60 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что о задержании сотрудника полиции стало известно 2 апреля 2021 года. Восстанавливают картину произошедшего сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

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