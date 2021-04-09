Минск, , 11:11 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии запросит правовую помощь России и Германии в рамках уголовного дела о геноциде населения в Белорусской ССР во время Велико Отечественной войны. Об этом 9 апреля заявил журналистам генеральный прокурор республики Андрей Швед.

«Объективно мы рассчитываем на оперативную помощь ведомств и архивов РФ», — сказал Швед. По его данным, в российских архивах собрано много документов о геноциде в Белоруссии.

Генпрокурор добавил, что белорусская сторона планирует обратиться за помощью к ФРГ. «Мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса», — добавил Швед.

Генпрокуратура республики также планирует направить соответствующие запросы в Литву и Польшу.

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