Калуга, , 11:18 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 58 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 апреля. Днём ранее, 8 апреля, в регионе был зарегистрирован 61 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 875 человек, 1864 человека находятся на лечении, 30 716 человек выздоровели.

За сутки скончались два человека с новой коронавирусной инфекцией, а за все время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 295 человек.

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