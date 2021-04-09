Олонец, Карелия, , 11:12 — REGNUM Специалисты установили причину массового отравления школьников в карельском Олонце — ею оказался норовирус. В настоящее время число отравившихся в школьной столовой достигло 60 человек, из них 59 — ученики младших классов школы №1 и один взрослый — сотрудник пищеблока. Об этом 9 апреля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, тяжелых случаев нет, все лечатся амбулаторно. Также 9 апреля утром поступило еще пять вызовов к младшим школьникам и четыре — к детям дошкольного возраста, с жалобами на аналогичные симптомы. Им диагноз пока не установлен.

«Накануне вечером стали известны результаты анализов. По информации главного санитарного врача Людмилы Котович, у заболевших выявлен норовирус 2 генотипа, — сообщил Парфенчиков. — Норовирусы — одна из частых причин кишечных инфекций, как правило, они наиболее активны в весенне-зимний период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости».

По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано.

«Эпидрасследование продолжается: в лабораторию Роспотребнадзора доставлено более 90 проб, в том числе готового питания и сырых продуктов, воды, смывы поверхностей в пищеблоке школы. Также продолжается обследование контактных лиц и персонала», — подытожил он.

До окончательного выяснения причин массового заболевания принято решение перевести учеников начальной школы на дистанционное обучение. Кроме того, массовым пищевым отравлением заинтересовались в региональном следственном комитете.

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