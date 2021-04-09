Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал обратить внимание на СМИ, торгующие журналистскими удостоверениями. Об этом Фадеев сообщил на совещании в полпредстве по УрФО в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фадеев провёл «эксперимент», попросив коллег приобрести удостоверение одного из информационных агентств за 3000 рублей. «Это настоящее СМИ с главным редактором. Красивая корочка, «Пресса» написано!» — сказал глава СПЧ и продемонстрировал «покупку».

Удостоверение Фадеев пообещал уничтожить, а за проблему с продажей таких документов предложил взяться правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские журналисты поддержали фотографа портала «66.ру» Алексея Школу, которому назначили общественные работы. Коллеги вышли с ним на уборку территории.

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