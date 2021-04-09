Вашингтон, 9 апреля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. История с якобы принадлежащим сыну президента США Джо Байдена — Хантеру Байдену — ноутбуком с компрометирующей информацией на фоне публикации британскими СМИ экспертного заключения, что письма и фотографии на нем были аутентичны, является «отвлекающим маневром». Такое мнение сын американского президента высказал 9 апреля в ток-шоу Джимми Киммела на телеканале ABC.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

Как отметил ведущий, неуверенность Хантера Байдена в том, принадлежит ли ему данный ноутбук не вызывает вопросов у читавших его автобиографию, где говорится о его наркозависимости.

«В это сложно поверить, если человек не читал вашу книгу. А после прочтения думаешь: «Я удивлен, что на вас ботинки-то были», — сказал Киммел.

«Проблема была в штанах», — отшутился в ответ Хантер Байден.

«Послушайте, я правда не знаю (кому принадлежит ноутбук — ред.). Да и по сути, это «отвлекающий маневр»… Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани. Ответ: я не знаю», — добавил он.

Отметим, ранее британская газета Daily Mail опубликовала эксклюзивный материал, в котором компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена из ранее найденного ноутбука в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр, якобы принадлежащего сыну президента США, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции.