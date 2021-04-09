Москва, , 11:06 — REGNUM В России реализована неразумная система налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные Минфина РФ, согласно которым налоговая нагрузка в РФ одна из самых низких в мире.

«Споры о том, много или мало мы платим налогов по сравнению с жителями других стран, абсолютно бессмысленны. Во-первых, на мой взгляд, сопоставлять корректно не то, сколько мы отдаем процентов в виде налогов, а то, сколько остаётся денег в кармане по итогу, — сказал Пальченко. — К примеру, ставка подоходного налога в тех же странах Скандинавии в 3−3,5 раза выше, чем в России. Это, конечно, верно, и этим госчиновники постоянно козыряют во время дискуссий или со страниц СМИ. Но по итогу, после вычетов всех налогов, в кармане скандинавов останется сумма в четыре раза выше, чем у жителей РФ. Причем эта цифра по паритету покупательной способности».

Что же касается предприятий, то здесь, как полагает Пальченко, работает тот же самый принцип.

«Да, наш МСБ платит меньшие ставки налогов, когда он сидит на УСН, патенте или до недавнего времени на ЕНВД, — признал бизнесмен. — Но в Европе малый бизнес имеет возможность развиваться путем кредитования. И дело даже не в том, что ставки там ниже, чем у нас в пять-шесть раз, а в том, что там кредиты в принципе дают. В России же ссуду сложно получить даже по тем грабительским ставкам, что установлены в настоящее время. Про кредитование бизнеса, попавшего в сложную ситуацию, наши банки вообще не слышали. Поэтому все сравнения ставок — это разговоры в пользу бедных, то есть нас с вами».

Как полагает предприниматель, в России реализована неразумная система налогообложения.

«Федеральная власть устанавливает налоги для всей России и по факту одинаковые, за редким исключением, — констатировал эксперт. — Во многих же развитых странах размерами априори меньше, чем Россия, местные штаты, коммуны, земли и т. п. сами устанавливают ставки по налогам, исходя из экономических реалий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что хотя в настоящее время в России в налоговом кодексе реализовано «социальное равенство», но по существу общество продолжает в нем очень остро нуждаться.

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