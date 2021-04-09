Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала, как работает её нейрочип, вживлённый 9-летней макаке Пейдж. Видеоролик с презентацией был опубликован на YouTube-канале компании.

На видео обезьяна играла в игру Pong, перемещая курсор с помощью джойстика. Ранее, примерно за шесть недель до съёмки, ей вживили нейронный чип, с помощью которого собирали и анализировали нейронные данные о координации движения кистей макаки.

К середине ролика джойстик отключили — макака Пейдж по привычке продолжила им пользоваться. В конце ролика джойстик убрали вообще, но обезьяна продолжала думать о движениях кистей, и нейронные сигналы считывались алгоритмом, продолжая игру.

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