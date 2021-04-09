Токио, 9 апреля 2021, 11:04 — REGNUM Компания Sony покажет в России полнометражный аниме-фильм «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный». Об этом 8 апреля сообщил «Мир Фантастики».
Премьера картины в России состоится 20 мая 2021 года. Напомним, она стала самым кассовым полнометражным аниме-фильмом в истории.
«Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» — полнометражный фильм по мотивам популярного аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». В 2021 году должна состояться премьера второго сезона.
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