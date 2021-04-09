Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Петербурженка Алла Ильина, помещенная в инфекционную больницу им. Боткина с подозрением на коронавирус и самовольно покинувшая стационар, взломав электронный замок в палате, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за принудительной госпитализации. Об этом сообщил 9 апреля глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Алла Ильина в больнице (цитата из Instagram)

«В жалобе в ЕСПЧ сказано, что российские власти нарушили статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод— право на свободу и личную неприкосновенность», — пояснил Чиков.

Напомним, эта резонансная история произошла в Петербурге в феврале 2020 года, еще до объявления в РФ режима повышенной готовности из-за коронавируса. Вернувшуюся из турпоездки в Китай Ильину поместили в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина с признаками ОРВИ. На следующий день, используя знания в электротехнике, Ильина замкнула цепь, отключила электронный замок, после чего беспрепятственно покинула палату и больницу. Управление Роспотребнадзора по Петербургу подало в суд иск к Ильиной, требуя ее принудительной госпитализации, который был удовлетворен Петроградским районным судом, и женщина вновь была доставлена в стационар на обсервацию. Коронавирус у нее в итоге не был обнаружен.

По мнению руководителя «Агоры», «после общественного резонанса вокруг госпитализации Ильиной <…> власти отказались от массового принудительного выдворения россиян в ковидарии. Предпочтение было отдано самоизоляции дома, а госпитализация — только в тяжелых случаях».

Но юридический вопрос остался нерешенным, считает правозащитник, в том числе Верховным судом РФ, поэтому последовало обращение в ЕСПЧ.

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