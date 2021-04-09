Москва, 9 апреля 2021, 11:02 — REGNUM На следующей неделе Госдуму посетят парламентские делегации Армении и Узбекистана. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На следующей неделе запланированы международные встречи. Госдуму посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами», — сказал Володин.
В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой планируется продолжить диалог о развитии межпарламентских отношений.
13 апреля запланирована встреча Володина с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном.
14 апреля Володин встретится с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.