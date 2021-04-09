Москва, , 11:02 — REGNUM Центробанк России с 9 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ООО «Электронный платежный сервис» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ говорится, что небанковская кредитная организация на основании решения общего собрания сама попросила о добровольной ликвидации.

По величине активов НКО «Электронный платежный сервис» занимала 379-е место в банковской системе РФ. У организация достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нефтепромбанка».

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