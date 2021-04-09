Челябинск, , 11:02 — REGNUM В Челябинске 104-летний участник Великой Отечественной войны Ахмет Рафиков вылечился от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Лечение он проходил в горбольнице №1. Как отмечает заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина, лечение было начато незамедлительно. «Назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние», — отметила врач.

В итоге ветеран пошёл на поправку и к настоящему времени выписан. Ахмет Рафиков является поэтом и фронтовиком. Он участник освобождения Белоруссии и Польши, а также брал Берлин.

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