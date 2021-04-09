Сеул, , 11:07 — REGNUM К 2028 году Южная Корея намерена получить 40 истребителей нового поколения KF-21 Boramae (ранее KF-X), а к 2032 году — до 120 единиц техники. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Данное заявление главы государства прозвучало во время представления прототипа истребителя. Церемония прошла в штаб-квартире Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) в городе Санчхон провинции Кёнсан-Намдо.

«Истребитель «открыл новую эру самообороны, став исторической вехой в развитии авиационной промышленности», — сказал глава государства.

Президент также поблагодарил команду из 20 разработчиков, сыгравших ключевую роль в данном проекте, а также правительство Индонезии за партнёрство.

Напомним, что разработки нового истребителя стартовала в декабре 2015 года.