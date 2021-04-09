Донецк, , 11:01 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил орденом Дружбы российскую актрису театра и кино Викторию Тарасову. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«За особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами, повышение авторитета Донецкой Народной Республики за рубежом и содействие в установлении мира и дружественных отношений между государствами глава ДНР вручил орден Дружбы актрисе Виктории Тарасовой», — сказано в сообщении.

Церемония награждения прошла в Донецке после премьеры фильма «Пункт пропуска», на которой присутствовал Пушилин. Тарасова исполнила в этом фильме одну из ролей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО, как о единственном способе прекратить войну в Донбассе. Пушилин назвал высказывание Зеленского «нелепым».

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