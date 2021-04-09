9 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Чего ещё мы не знаем о назначенном 8 апреля 2021 года врио губернатора Ульяновской области Алексее Русских?

Анастасия Степанова, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 9 июля 2021 года, правительство Ульяновской области официально знакомится с новым главой региона — бывшим сенатором Алексеем Русских, который был назначен врио губернатора после досрочного ухода с поста Сергея Морозова. ИА REGNUM выяснило некоторые детали биографии коммуниста Русских, слушателя четвёртого потока в так называемой «школе губернаторов».

Каменев Анатолий Иванович. Чиновник (фрагмент)

Официальная биография врио губернатора Алексея Русских довольно лаконична. Родился в Ижевске в 1968 году, учился на инженера-электромеханика и на специальности «финансы и кредит», является кандидатом экономических наук (тема диссертации: «Инвестиции российских предприятий за рубежом»). В трудовой биографии также не густо: с 1992 по 2007 год занимал руководящие посты на предприятиях с различной формой собственности. Фигурирует, например, работа на посту замдиректора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина и должность замглавы ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования «Дорпрогресс».

Алексей Русских Simbirsk.city

Алексей Русских является членом центрального комитета КПРФ, сотрудничает с партией с 2003 года через Московское областное отделением КПРФ. Он был депутатом Госдумы трёх созывов, занимая посты замглавы комитета по транспорту и строительству, замглавы комитета по науке и наукоемким технологиям и главы комитета по земельным отношениям и строительству. Избирался от Московской области по спискам КПРФ. В сентябре 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выдвинул Русских сенатором от исполнительного органа госвласти региона. В Совфеде тот был зампредседателя комитета по экономической политике.

Когда только Алексея Русских прочили на пост сенатора, издание РБК сообщало, что тот «один из спонсоров партии и близок к зампреду ЦК КПРФ Владимиру Кашину».

О родителях нового ульяновского руководителя почти ничего неизвестно. На своем официальном сайте Русских лишь обмолвился, что родился «в семье инженеров».

О супруге бывшего сенатора и экс-депутата также известно мало. Например, ее доход в декларации за 2019 год указан в размере 648 тыс. рублей (54 тыс. рублей в месяц). Передвигалась супруга тогда ещё сенатора на автомобиле «Тойота Лексус LX 570».

Доход Русских был 5 451 998,48 рубля (около 454 тыс. рублей в месяц). При этом в активе четы было 11 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и для дачного строительства, которые были оформлены на супругу и несовершеннолетнего ребёнка. Площадь наделов колеблется от 1,5 тыс. кв. м до 15 тыс. кв. м. Также у семьи Русских на 2019 год было в собственности жилое строение площадью 471,9 кв. м (оформлено на несовершеннолетнего ребёнка), и на него же были записаны четыре квартиры площадью от 50,9 до 149 кв.м. Также на праве собственности за самым юным членом семьи были закреплены семь машино-мест и хозяйственное строение площадью 160,2 кв. м.

Казалось бы, никакого личного бизнеса или обширных предпринимательских портфелей, несмотря на масштабные объёмы имущества, у семьи Русских нет. Во всяком случае в официальной биографии ни на сайте КПРФ, ни на личном сайте врио об этом нет ни слова.

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Бизнесмен или не бизнесмен?

В феврале 2013 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что КПРФ решила зарегистрировать всероссийское созидательное движение «Русский лад», главой которого будет председатель партии Геннадий Зюганов.

В ЕГРЮЛ на сегодня есть общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский лад», которое создано в январе 2014 года. Его возглавляет Владимир Никитин, который был депутатом пяти созывов Госдумы от КПРФ, а на сегодня на сайте КПРФ числится членом президиума ЦК КПРФ.

Никитин был в числе соучредителей «Лада», так же как и еще 12 физлиц. Среди них с февраля 2020 года есть и Алексей Юрьевич Русских, чьи данные полностью совпадают с данными нового главы Ульяновской области. В активе этого гражданина числятся четыре юрлица, но два из них ликвидированы на сегодня. Разберём подробнее все активы.

По открытым данным, Алексей Юрьевич Русских был соучредителем АО «Торгово-промышленная компания «Сенеж», которое было учреждено в апреле 1993 года. Базируется фирма на сегодня в Балашихе, данные акционеров в открытом доступе установить не удалось. По основному виду деятельность АО ведёт подготовку к продаже собственного недвижимого имущества. Директор с 2016 года — Павел Заварзин (директор завода слуховых аппаратов «Ритм»), а два других соучредителя — Виталий Фёдоров и Дмитрий Баскаков.

Совместно с Баскаковым и Федоровым Русских через реорганизацию одноимённого ЗАО учредили в августе 2018 года в Калмыкии ООО «Боришполь» (разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока). Возглавляет фирму с уставным капиталом 3,15 млн рублей Алексей Кравцов.

Коровы

В активе Алексея Русских были еще две фирмы, которые на сегодня ликвидированы. Первая — это ООО «Конси», обанкроченное и ликвидированное в августе 2005 года. Фирма работала в Марий-Эл с основными видом деятельности — производство полых стеклянных изделий. Учредили ее в июле 1997 года. Среди соучредителей, помимо Русских, — Александр, Николай Одинцовы, уже известный Дмитрий Баскаков и Игорь Борисов.

Помимо этого, Борисов и Баскаков совместно с Русских, а также с Виталием Фёдоровым, Михаилом Вожеватовым, Сергеем Зворыгиным в Костромской области владели фирмой «Возрождение». Она работала с 2003 по июнь 2008 года в сфере недвижимости.

На сайте КПРФ фигурирует Виталий Владимирович Фёдоров, чьи данные совпадают с данными соучредителя совместных с Русских фирм. Он указан как зампредседателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной думы прошлого созыва (избирался в 2011 году) и член Московского отделения КПРФ.

Виталий Владимирович Фёдоров Mkkprf.ru

Фёдоров, как и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, в 1991 году окончил МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также в 2000—2001 годах работал замгендиректора по экономике Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, который также фигурирует в биографии нового губернатора. Фёдоров занимал руководящие посты в коммерческих компаниях, в том числе Ижевска (например, ОАО «Ижевский завод пластмасс»). Он же был членом совета директоров КБ «Международный строительный банк». В биографии Федорова также есть строчка о должности замдиректора ЗАО «Торгово-промышленная компания «Сенеж», которое позиционируется в ней как крупное предприятие в области девелопмента Подмосковья. Фёдоров также был помощником депутата Госдумы от фракции КПРФ, но не уточняется, какого именно депутата. Вполне возможно, что Русских.