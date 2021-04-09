Казань, , 11:30 — REGNUM Сотрудник таможенного поста «Аэропорт-Казань» арестован по обвинению в получении взятки. Также установлена женщина, которая подозревается в даче взятки с целью вывезти незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

7 марта 55-летняя пассажирка пыталась вывезти рейсом Казань-Стамбул незадекларированную валюту в размере 10 тыс. долларов. Женщина лично дала взятку в виде денег в сумме 300 долларов инспектору таможенного поста. В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Таможенник арестован. Решается вопрос об избрании меры пресечения для взяткодателя. Женщина подозревается по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Российской Федерации составила рейтинг регионов страны по уровню коррупции в 2020 году. На первом месте оказалась Москва, далее идут Татария, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, а также Дагестан и Пермский край.

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