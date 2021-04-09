Москва, , 10:53 — REGNUM Минздрав РФ выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований ещё одной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». Об этом говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

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«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)», — говорится в документе.

В реестре отмечается, что начало испытаний запланировано на 8 апреля, а окончание — 30 сентября 2021 года.