Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Наиболее богатые страны мира являются основными получателями вакцин от COVID-19, жители 27 таковых, где проживает 11% населения планеты Земля, имеют доступ к 40% таких препаратов, в то время как 11% беднейших государств мира получили лишь 1,6% вакцин. Об этом 9 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

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По информации журналистов агентства, темпы вакцинации в самых богатых странах мира в 25 раз превышают эти показатели в более бедных государствах. При этом Bloomberg провело анализ распределения 726 млн доз вакцин в 154 странах.

Согласно этим расчетам, 24% вакцин (по данным на 8 апреля) приходится на долю США, где проживает только 3,4% населения мира. В то же время, к примеру, в Пакистане проживает 2,7% населения планеты Земля, однако там вакцинацию прошли 0,1% населения.

Также указывается, что такое распределение стало возможно из-за того, что богатейшие мировые страны заранее закупили миллиарды произведенных и планируемых к производству доз препарата для своих жителей.

Вместе с тем, отмечается, что данных запасов с учетом поставок хватит, по оценкам Bloomberg, для того, чтобы провести несколько прививочных кампаний в этих странах, при том, что у 11% из наиболее бедных стран нет возможно провести даже одну своего вакцинацию населения.

Отметим, на сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 133 981 277.