Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. На Петербургском международном автосалоне-2021 (ПМАС-2021) представлен китайский электрический минивэн Solis EC30. Снимки автомобиля размещены на сайте SpeedMe.

SpeedMe Электрический минивэн Solis EC30

В качестве силового агрегата у машины асинхронный электромотор производительностью 156 «лошадей». Он передаёт крутящий момент только на передние колёса. Питает «движок» литиевый аккумулятор lifepo4 ёмкостью 47,17 кВт-ч.

Модель имеет функцию быстрой зарядки (40 минут). Максимальная дальность хода авто равна 355 км.

Стоимость самой дешёвой версии новинки в России составит 2,77 млн рублей.

Ранее на ПМАС-2021 представили 115-сильный снегоболотоход «Секач». Кузов вездехода изготовлен из стеклопластика, выдерживающего нагрузку до 100 кг. Производитель предлагает две версии вездехода — с колёсной формулой 4×4 и 4×2.

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