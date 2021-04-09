Москва, , 11:09 — REGNUM Обстановка, в которой проходит приём пищи, влияет на появление лишних килограммов. Об этом кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала 9 апреля в интервью радио Sputnik.

Так, люди толстеют быстрее, если во время еды смотрят телевизор, слушают музыку или отвлекаются на что-либо ещё. Однако принимать пищу следует в расслабленном состоянии, чтобы ощутить вкус и прелесть еды, насладиться её качеством.

Ирина Бережная «При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно».

Диетолог также призвала не есть стоя или на ходу. Люди в таких условиях плохо пережёвывают пищу, растёт нагрузка на желудочно-кишечный тракт. На ходу не возникает чувства сытости, поэтому можно съесть больше, чем нужно.

Читайте также: Диетолог рассказал, как помочь себе похудеть