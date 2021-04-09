Тюмень, , 10:52 — REGNUM В Тюмени врачи удалили у пациента опухоль, объём жидкости в которой составил пять литров. Об этом сообщает пресс-служба МСЧ «Нефтяник».

Мужчина 62 лет обратился врачам, когда опухоль стала выпирать и его беспокоили частые боли. По его словам, он надеялся, что опухоль рассосётся. Однако после компьютерной томографии стало ясно, что гигантская опухоль, расположенная на почке мужчины, практически её «съела».

Урологи оперировали пациента 2,5 часа. Почку с опухолью, из которой откачали пять литров жидкости, пришлось удалить. Опухоль, к счастью, не дала метастазов и прорастания в другие органы, и у пациента есть все шансы вернуться к своей обычной жизни, отметили в МСЧ «Нефтяник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в марте хирурги «Медицинского города» прооперировали 60-летнюю пациентку с 25-килограмовой доброкачественной опухолью.

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