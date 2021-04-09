Москва, , 10:52 — REGNUM Российская валюта 9 апреля на утренних торгах теряет 0,3%, снова торгуясь выше отметки в 77,00 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Однако происходит это не под влиянием новых сообщений об эскалации на Юго-Востоке Украины, а в соответствии с динамикой на глобальных рынках, где доллар США, сегодня, прибавляет те же 0,3% к корзине валют стран G7.

С одной стороны, некоторое затишье российско-украинской конфронтации может успокаивать, но с другой стороны важно учитывать, что впереди выходные, в течении которых могут быть сделаны и заявления официальных лиц, и различного рода провокации, и наконец могут произойти непосредственные боестолкновения сторон.

Все это создает в глазах инвесторов высокие риски новой волны снижения курса рубля и цен на российские активы 12 апреля, поэтому участники торгов, даже несмотря на слегка позитивную динамику на глобальных рынках, могут сегодня предпочесть держаться подальше от российской валюты и активов, номинированных в ней.

С технической точки зрения ситуация тоже выглядит очень шатко, рубль на этой неделе активировал среднесрочный сценарий снижения к 80,00 за американский доллар. Однако при этом внутридневная динамика пока остается достаточно запутанной.

Сегодня очень важным для российской валюты будет уровень 77,20, если он будет пройден, а это наиболее вероятный сценарий, внутридневной целью станет отметка 78,00−78,30.

Если же уровень 77,20 устоит можно ожидать отката курса рубля к 66,50 за доллар США к закрытию дня», — считает эксперт.

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