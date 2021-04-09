Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Жители Казахстана получили более одного триллиона тенге ($2,3 млрд) пенсионных накоплений, снятых досрочно при условии сохранения суммы для минимальной пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе единого накопительного пенсионного фонда.

По состоянию на 8 апреля на специальные счета граждан республики и управляющим компаниям из пенсионного фонда Казахстана поступило 1,031 трлн тенге ($2,38 млрд).

В фонде отметили, что 1,02 трлн тенге ($2,35 млрд) граждане республики использовали для улучшения жилищных условий. Около трети полученных сумм планируется потратить на покупку жилья без ипотеки.

Около 30% выплаченных накоплений будет потрачено на погашение долга по ипотеке. Еще 23% планируется направить на уступки близким родственникам.

В ЕНПФ добавили, что средняя сумма выплат, поступающая на специальные счета вкладчиков составляет более 5 млн тенге ($11 519).

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