Москва, , 10:55 — REGNUM В России создадут систему долговременного ухода за людьми старшего возраста. Об этом 9 апреля заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нами определены приоритеты активного долголетия. К ним мы относим здоровье, качество жизни старшего поколения, их активное участие в жизни общества», — заявила вице-премьер.

Также она заявила, что в России на постоянной основе будет организована система долговременного ухода за пенсионерами.

«Мы рассчитываем, что с 2024 года системой долговременного ухода будут охвачены 60% нуждающихся, а к 2030 году — 100%», — сказала Голикова.

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