Варшава, , 10:50 — REGNUM Разработчики из студии People Can Fly решили подарить игрокам Outriders редкие внутриигровые предметы в качестве извинения за проблемы в работе серверов проекта. Об этом сообщила «Игромания».

Игроки получат легендарное оружие для своего персонажа, некоторое количество Титана (редкого материала) и уникальную эмоцию «Фрустрация». Для этого им нужно будет хотя бы раз запустить Outriders до 11 апреля 2021 года.

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года. Это научно-фантастический шутер рассчитанный на кооперативное прохождение.

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