Москва, , 10:50 — REGNUM Чаще всего грабительские атаки на счета и кошельки граждан России осуществляют банки и торговые сети, нежели хакеры, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Хакеры, конечно, это серьезная угроза. Но наиболее разорительные атаки на счета и кошельки россиян ежедневно осуществляют сами банки со своими грабительскими процентами, торговые сети с их непрерывным ростом цен, либеральные элиты с их экономикой ограбления народа и прочие щупальца гигантского паразита «дикого капитализма», который давно уже необходимо сбросить с тела России», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специалисты предупредили о хакерских атаках на счета жителей России. В даркнете был выставлен на продажу доступ к коммутатору мобильного оператора, который позволит мошенникам перехватывать СМС от банков и других организаций, пишут СМИ.

Подключение к коммутатору позволит перехватит контроль над системой сигнализации SS7, которая управляет трафиком операторов мобильной связи. Мошенники смогут получить доступ к звонкам и СМС-сообщениям операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.

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