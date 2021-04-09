Сеул, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 36 599 человек. Об этом 9 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 9 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 1 113 666 человек. Уровень вакцинации составил 2,14%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 911 288 человек, а препаратом Pfizer — 202 438 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получил 9490 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получили 52 136 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека, до 42, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.