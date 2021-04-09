Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области более чем на 64% выросли средние потребительские цены на картофель в марте 2021 года, по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

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В марте 2021 года цены на картошку составили 36,09 рублей за кг (рост на 64,25%).

Также сильно подорожал за год сахар (на 50,51%, до 48,69 рублей за кг). Зафиксирован рост цен на морковь (на 37,31%, до 45,02 рублей за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Свердловскстата Елена Кутина на пресс-конференции заявила, что за 2020 год цены на продукты питания в Свердловской области выросли на 6,1%.

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