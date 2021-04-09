Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Ульяновской области переданы в суд уголовные дела по факту покушения на убийство. В обоих случаях орудием преступлений стал нож, потерпевших удалось спасти, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет 35-летняя жительница Ульяновска. По данным следствия, преступление было совершено ночью 27 января 2021 года в областной столице в одной из квартир по улице Аблукова. По данным правоохранителей, злоумышленница напала с ножом на 41-летнюю знакомую, нанеся удар по лицу и два — в область сердца. Сожитель потерпевшей выхватил нож, благодаря чему женщина осталась жива.

В управлении отмечают, что причиной поступка стала ревность.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Дело передано в суд.

Ранее по аналогичной статье ушло в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Николаевского района, обвиняемого в покушении на убийство знакомого. Следствием установлено, что днём 15 февраля 2021 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом своего знакомого, с которым распивал спиртное. В результате своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.