Варшава, , 10:47 — REGNUM В Вашингтоне полностью поддерживают политику, которую проводит Варшава на «восточном направлении». Об этом заявил поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу в интервью PAP (Польское агентство прессы).

«Мы полностью разделяем позицию Польши в отношении России и Украины, в отношении конфликта на Донбассе, а также по поводу «Северного потока — 2». Мы поддерживаем бескомпромиссную позицию Варшавы в отношении режима Лукашенко в Белоруссии, а также по поводу незаконного ареста активистов польской диаспоры в этой республике», — заявил американский дипломат.

По словам Бикса Алиу, США и Польша должны «и далее прилагать совместные усилия для разрешения всех проблем в Восточной Европе на благо общих интересов Вашингтона и Варшавы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Польши Павел Муха положительно оценил перспективы развития отношений республики с США.

«Наш президент понимает, что Польшу и США связывают общие интересы и взгляды на политику в регионе. Мы являемся оплотом и надежным союзником Вашингтона в Восточной Европе, а США в свою очередь обеспечивает нам военную и политическую защиту», — заявил он.