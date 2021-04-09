Авдеевка, Украина, , 10:47 — REGNUM Второй день пребывания в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский проводит в Авдеевке в Донецкой области. Именно оттуда глава государства поприветствовал своих подписчиков в Instagram.

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Украинский лидер опубликовал в соцсети фотографию из Донбасса, сделанную на фоне ржавых брусьев и заброшенного промышленного здания с выбитыми стёклами.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», — написал Зеленский.

https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/

Президент одет в чёрный спортивный костюм известного германского бренда. Собирается ли он позаниматься спортом или уже сделал это, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Глава государства посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня, и пообщался с военными. Также Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки, после чего пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.