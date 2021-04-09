Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:43 — REGNUM Иркутские правоохранители заподозрили в мошенничестве с сиротскими деньгами специалиста отдела опеки и попечительства граждан по городу Усолье Сибирское, а также ряда лиц, выступающих в качестве опекунов. Как сообщает территориальное управление СКР, речь идёт о совершении более 35 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере»).

По данным следствия, злоумышленники изготовляли и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денежных средств со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой. Похищенные деньги в общей сумме около 25 миллионов рублей женщины присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

При этом, сотруднице отдела опеки и попечительства полагалась половина от каждой из сумм денежных средств, полученных вне установленного законом порядка.