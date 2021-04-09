Красноярск, , 10:44 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 118 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период пандемии достигло 67 878. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 118 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 52 (темп прироста 0,2%), в Ачинске — 15, в Минусинске — 12, в Норильске и Лесосибирске — по 4. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Дзержинском — 5 и Балахтинском — 4 человека.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 3719 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 556 369.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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