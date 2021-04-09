Петропавловск-Камчатский, , 10:39 — REGNUM На Камчатке за последние сутки провели ещё 432 теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За весь период пандемии в крае провели 332 633 исследования на SARS-CoV-2, при численности населения, по данным Камчатстата, на 1 января 2021 года 312,2 тыс. человек.

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За сутки на Камчатке выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом. За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 14 241 жителя. Справились с болезнью ещё 34 человека. Всего в крае выздоровели после COVID-19 13 442 жителя.

В ковидные госпитали врачи направили ещё 11 носителей коронавируса. Всего в стационарах проходят лечение 108 пациентов. Из 189 специально созданных коек в ковидных инфекционных отделениях свободна 81. У 73 носителей коронавируса врачи диагностировали пневмонию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области ежесуточно выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у двух человек (днём ранее — также у двух), за весь период пандемии — у 4454.