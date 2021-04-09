Москва, , 10:39 — REGNUM Если в России появится пенсионный план, подразумевающий покупку акций и облигаций на индивидуальный счет гражданина, то вполне возможно, что надежды ЦБ РФ сбудутся и все экономически активное населения РФ действительно обзаведется брокерскими счетами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Также он объяснил, сколько граждан РФ в принципе располагают средствами, достаточными для игры на фондовом рынке.

«Все зависит от того, какие средства считать достаточным накоплением. Если проводить очень грубую оценку, можно сказать, что речь идет где-то о 30% населения России», — сказал Хестанов.

В свою очередь, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил корреспонденту ИА REGNUM, что активная работа частных инвесторов на фондовом рынке — это сейчас тренд во всем мире.

«Тенденция очевидна. Поэтому брокерские счета вполне может открыть в течение 5−10 лет абсолютное большинство экономически активного населения. Что касается последствий, то экономика от этого только выиграет. Конечно, могут быть определённые риски зависимости результатов инвестиционной деятельности от складывающейся конъюнктуры. Но для людей это достаточно интересный инструмент накопления капитала!» — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев заявил, что приток частных инвесторов на российский фондовый рынок может поддержать экономику РФ.

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