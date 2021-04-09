Джакарта, 9 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо посетил деревню Амакака в провинции Восточная Нуса-Тенгара, которая является одним из мест, пострадавших от стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном Сероя, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо в пострадавшем от наводнения районе

«Сегодня я нахожусь в деревне Амакака, где от наводнения в округе Лембата пострадало больше всего людей», — заявил президент Индонезии.

«Я, лично и от лица правительства, хотел бы выразить мою глубокую скорбь по погибшим», — продолжил глава государства.

Глава государства также посетил местных жителей, которые в настоящее время находятся в лагерях беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 163 человека погибли и 45 пропали без вести из-за наводнений и оползней в провинции Восточная Нуса-Тенгара.