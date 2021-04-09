Гаврилов-Ям, Ярославская область, 9 апреля 2021, 10:39 — REGNUM В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области застрявший у деревни Тарусино дальнобойщик пятый день не может получить помощи. Об этом водитель машины рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Ренат Ишкин из Волгоградской области. Работает дальнобойщиком недавно. Ехал с грузом по навигатору и застрял — прицеп съехал на грунт. Обращение в службу спасения не помогло.
Ночью 8 апреля к жителям Ярославской области в социальных сетях обратилась жена Рената Татьяна. После этого помогать дальнобойщику стали местные жители.
По словам дальнобойщика, местные жители пообещали помочь вызволить машину своими силами. Они ищут технику для этого.