Гаврилов-Ям, Ярославская область, 9 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области застрявший у деревни Тарусино дальнобойщик пятый день не может получить помощи. Об этом водитель машины рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Застрявший дальнобойщик

Ренат Ишкин из Волгоградской области. Работает дальнобойщиком недавно. Ехал с грузом по навигатору и застрял — прицеп съехал на грунт. Обращение в службу спасения не помогло.

«В 112 службу я позвонил, сразу они меня к кому-то перекидывали-перекидывали, потом гаишники приехали, пытались помочь, ну, а что они? Ничего не могут. Потом я опять позвонил в службу — мне там сказали, что «у нас только платные услуги». У меня в это время ни воды, ничего уже не было. А они мне — у нас платные услуги эвакуатора. Я говорю — да у меня даже денег нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUMРенат Ишкин.

Ночью 8 апреля к жителям Ярославской области в социальных сетях обратилась жена Рената Татьяна. После этого помогать дальнобойщику стали местные жители.

«Люди привозили еду, ещё позавчера привозили, вчера покушать и днём, и вечером. Сегодня тоже», — рассказал Ренат Ишкин.

По словам дальнобойщика, местные жители пообещали помочь вызволить машину своими силами. Они ищут технику для этого.