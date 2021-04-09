Москва, , 10:40 — REGNUM В обозримом будущем в России ожидается рост доли людей старшего возраста. Об этом 9 апреля заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-премьер отметила, что на данный момент одной из главных национальных целей в России является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

«Численность населения старше трудового возраста растет. Доля людей старшего возраста будет составлять практически 29% населения страны. Это значит, что мы заблаговременно должны подготовиться к этому. Хочу сказать, что такие процессы происходят во всем мире», — заявила Голикова.

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