Париж, , 10:49 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) отправило в Россию камеру «Пилот-Д», предназначенную для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25». Об этом сообщил 9 апреля генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.

Он отметил, что ЕКА хорошо сотрудничает с российской стороной, в том числе по миссии «Луна-25». Систему навигации для высокоточной посадки также установят на аппарат, который запустят в рамках миссии «Луна-27». Он получит ещё и европейскую бурильную установку.

«Для России «Луна-25» станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли», — сказал Ашбахер ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует запустить аппарат «Луна-25» в октябре 2021 года. Миссия продолжит серию запусков советских лунных станций.

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